So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Polkadot investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 03.12.2022 kostete Polkadot 5,502 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in DOT investiert hat, hat nun 181,75 Polkadot im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 430,12 USD wert gewesen, da sich der DOT-USD-Kurs auf 2,367 USD belief. Mit einer Performance von -56,99 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.12.2025 bei 2,043 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 10,72 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net