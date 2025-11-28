|Investment im Check
So viel Verlust hätte ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Am 27.11.2024 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000026 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SHIB zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3 885 003,89 SHIBA INU. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34,07 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.11.2025 auf 0,000009 USD belief. Mit einer Performance von -65,93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief von SHIB wurde am 22.11.2025 erreicht und liegt bei 0,000008 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 0,000033 USD.
