Entwicklung der Anlage 30.10.2025 11:03:13

So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Tezos gewesen.

Tezos notierte am 29.10.2020 bei 1,933 USD. Bei einer Investition von 100 USD in XTZ zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,73 Tezos. Die gehaltenen Tezos wären gestern 30,48 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,5892 USD belief. Damit wäre das Investment 69,52 Prozent weniger wert.

Am 16.04.2025 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4914 USD. Am 07.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,795 USD.

Redaktion finanzen.net

