|Investment unter der Lupe
|
01.11.2025 19:43:14
So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Am 31.10.2024 kostete Toncoin 4,842 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in TON investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 065,09 Toncoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 715,45 USD, da sich der Wert von Toncoin am 31.10.2025 auf 2,283 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,85 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 2,060 USD. Am 04.12.2024 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.
Redaktion finanzen.net
