So viel Verlust hätte eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde Internet Computer bei 46,84 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in ICP vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 2,135 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (4,214 USD), wäre das Investment nun 8,996 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 91,00 Prozent verringert.
Am 25.09.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,073 USD. Bei 15,31 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
