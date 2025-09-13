|Profitabler HBAR-Einstieg?
|
13.09.2025 19:43:13
So viel Verlust hätte eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren bedeutet
Am 26.10.2021 notierte Hedera bei 0,3908 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 25 587,10 Hedera im Depot. Da sich der Wert von Hedera am 12.09.2025 auf 0,2456 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 284,44 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37,16 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 0,042446 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 17.01.2025 bei 0,3748 USD..
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
