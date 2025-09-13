Profitabler HBAR-Einstieg? 13.09.2025 19:43:13

So viel Verlust hätte eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Einstieg in Hedera hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 26.10.2021 notierte Hedera bei 0,3908 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 25 587,10 Hedera im Depot. Da sich der Wert von Hedera am 12.09.2025 auf 0,2456 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 284,44 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37,16 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 0,042446 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 17.01.2025 bei 0,3748 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1722
-0,0014
-0,12
Japanischer Yen
173,3
0,6000
0,35
Britische Pfund
0,8651
0,0006
0,07
Schweizer Franken
0,9342
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,1117
-0,0285
-0,31
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:46 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen