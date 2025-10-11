So viel Verlust hätte eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde Internet Computer bei 46,84 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 213,49 Internet Computer. Da sich der Wert von Internet Computer am 10.10.2025 auf 3,057 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 652,59 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 93,47 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ICP wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 3,057 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer liegt derzeit bei 15,31 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net