|Krypto-Performance im Blick
|
16.11.2025 11:03:14
So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht
Am 15.11.2024 lag der Kurs von Sui bei 3,615 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 276,60 Sui in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 489,02 USD, da Sui am 15.11.2025 1,768 USD wert war. Mit einer Performance von -51,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am 14.11.2025 erreichte SUI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,747 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1617
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
179,5925
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8824
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9223
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0238
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.