Krypto-Performance im Blick 16.11.2025 11:03:14

So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sui verlieren können.

Am 15.11.2024 lag der Kurs von Sui bei 3,615 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 276,60 Sui in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 489,02 USD, da Sui am 15.11.2025 1,768 USD wert war. Mit einer Performance von -51,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 14.11.2025 erreichte SUI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,747 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1617
0,0000
0,00
Japanischer Yen
179,5925
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8824
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9223
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,0238
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:37 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen