So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sui verlieren können.

Am 15.11.2024 lag der Kurs von Sui bei 3,615 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 276,60 Sui in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 489,02 USD, da Sui am 15.11.2025 1,768 USD wert war. Mit einer Performance von -51,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 14.11.2025 erreichte SUI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,747 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net