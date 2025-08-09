So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht

Vor Jahren in Toncoin investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 6,602 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 514,75 TON-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 08.08.2025 5 057,65 USD wert gewesen, da der TON-USD-Kurs bei 3,339 USD lag. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 49,42 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 10.03.2025 bei 2,538 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 18.08.2024 erreicht und liegt bei 6,914 USD.

Redaktion finanzen.net