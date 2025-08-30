Wertzuwachs oder -verlust? 30.08.2025 19:43:14

So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Toncoin gebracht.

Vor 5 Jahren kostete ein Toncoin 3,508 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in TON investiert worden wären, hätte man nun 2 850,58 Toncoin im Depot. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 8 769,26 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 3,076 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,31 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Toncoin am 10.03.2025 bei 2,538 USD. Bei 6,899 USD erreichte Toncoin am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com,Skorzewiak / Shutterstock.com

