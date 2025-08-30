|Wertzuwachs oder -verlust?
|
30.08.2025 19:43:14
So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren kostete ein Toncoin 3,508 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in TON investiert worden wären, hätte man nun 2 850,58 Toncoin im Depot. Die gehaltenen Toncoin wären gestern 8 769,26 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 3,076 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,31 Prozent eingebüßt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Toncoin am 10.03.2025 bei 2,538 USD. Bei 6,899 USD erreichte Toncoin am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com,Skorzewiak / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1686
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
171,85
|
0,3000
|
|
0,17
|Britische Pfund
|
0,8674
|
0,0029
|
|
0,34
|Schweizer Franken
|
0,9356
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1106
|
0,0072
|
|
0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.