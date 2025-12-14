So viel Verlust hätte eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einem frühen Einstieg in Worldcoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 13.12.2024 notierte Worldcoin bei 3,079 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 3 247,96 Worldcoin im Depot. Da sich der Wert von Worldcoin am 13.12.2025 auf 0,5943 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 930,19 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80,70 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.12.2025 bei 0,5650 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Worldcoin am 15.12.2024 bei 3,066 USD..

Redaktion finanzen.net