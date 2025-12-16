|Langzeit-Anlage
|
16.12.2025 11:03:13
So viel Verlust hätte eine Neo-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Neo 18,51 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in NEO investiert hätte, befänden sich nun 5,404 Neo in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20,04 USD, da sich der Wert von Neo am 15.12.2025 auf 3,708 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79,96 Prozent abgenommen.
Am 16.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,706 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 17.12.2024 bei 17,20 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1754
|
0,0001
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
182,048
|
-0,4020
|
|
-0,22
|Britische Pfund
|
0,8762
|
-0,0025
|
|
-0,28
|Schweizer Franken
|
0,9359
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,1434
|
-0,0022
|
|
-0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.