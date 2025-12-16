So viel Verlust hätte eine Neo-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Neo Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Neo 18,51 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in NEO investiert hätte, befänden sich nun 5,404 Neo in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20,04 USD, da sich der Wert von Neo am 15.12.2025 auf 3,708 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79,96 Prozent abgenommen.

Am 16.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,706 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 17.12.2024 bei 17,20 USD..

Redaktion finanzen.net