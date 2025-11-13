DOT-Investition im Blick 13.11.2025 11:03:13

So viel Verlust hätte eine Polkadot-Investition von vor 3 Jahren bedeutet

Am 12.11.2022 notierte Polkadot bei 5,765 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in DOT investierten, hätten nun 173,46 Polkadot im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 506,66 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.11.2025 auf 2,921 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 49,33 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 04.11.2025 erreicht und liegt bei 2,516 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 10,72 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

