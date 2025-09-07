So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 06.09.2024 zu einem Wert von 0,3697 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 270,47 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs vom 06.09.2025 gerechnet (0,2735 USD), wäre die Investition nun 73,98 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,02 Prozent verringert.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net