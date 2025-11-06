So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Solana verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Solana bei 166,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SOLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0,6002 Solana. Da sich der Kurs von SOL-USD gestern auf 162,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,65 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 97,65 USD entspricht einer negativen Performance von 2,35 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.01.2025 bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net