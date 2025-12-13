|Frühes Investment
|
13.12.2025 11:03:14
So viel Verlust hätte eine VeChain-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Am 12.12.2024 lag der Kurs von VeChain bei 0,059845 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 670,99 VeChain. Die gehaltenen VeChain wären am 12.12.2025 19,36 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0,011589 USD lag. Die Abnahme von 100 USD zu 19,36 USD entspricht einer negativen Performance von 80,64 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 12.12.2025 erreicht und liegt bei 0,011589 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 15.12.2024 bei 0,058784 USD..
Redaktion finanzen.net
