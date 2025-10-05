|Investment im Check
So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 9,111 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,98 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs vom 04.10.2025 gerechnet (5,221 USD), wäre die Investition nun 57,31 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -42,69 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.09.2025 bei 3,922 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 14,70 USD.
