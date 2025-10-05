Investment im Check 05.10.2025 11:03:24

So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 9,111 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,98 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs vom 04.10.2025 gerechnet (5,221 USD), wäre die Investition nun 57,31 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -42,69 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 25.09.2025 bei 3,922 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1742
0,0022
0,19
Japanischer Yen
173,1
0,5800
0,34
Britische Pfund
0,873
0,0010
0,11
Schweizer Franken
0,9339
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,1363
0,0166
0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:18 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10:10 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Zinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen