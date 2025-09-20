|Krypto-Invest im Fokus
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr angefallen
Am 19.09.2024 kostete Internet Computer 8,087 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in ICP investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 236,52 Internet Computer. Da sich der Wert von Internet Computer am 19.09.2025 auf 4,723 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 839,98 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 41,60 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 22.06.2025 bei 4,553 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer liegt derzeit bei 15,31 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
