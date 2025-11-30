So viel Verlust wäre bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr angefallen

Bei einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 1 Jahr 0,5853 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 170,86 POL-Coins Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,1337 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22,84 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,16 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 21.11.2025 erreicht und liegt bei 0,1326 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net