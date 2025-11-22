Entwicklung des Investments 22.11.2025 11:03:17

So viel Wert wäre mit einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen

Gestern vor 5 Jahren wurde Internet Computer bei 46,84 USD gehandelt. Bei einem ICP-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 213,49 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (4,292 USD), wäre die Investition nun 916,34 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 916,34 USD, was einer negativen Performance von 90,84 Prozent entspricht.

Bei 2,891 USD erreichte ICP am 30.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Internet Computer wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

