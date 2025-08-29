So viel Wert wäre mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in SHIBA INU hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 20.10.2021 wurde SHIBA INU bei 0,000028 USD gehandelt. Bei einer SHIB-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 357 142 857,14 SHIBA INU. Die gehaltenen SHIBA INU wären am 28.08.2025 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000013 USD 4 525,00 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 54,75 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SHIB am 22.06.2025 bei 0,000011 USD. Bei 0,000033 USD erreichte der Coin am 04.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net