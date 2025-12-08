|LTC-Investition
So viel Wert wäre mit einer Investition in Litecoin von vor 5 Jahren verloren gegangen
Vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 83,64 USD. Bei einer LTC-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,56 Litecoin. Da sich der Wert von Litecoin am 07.12.2025 auf 81,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 726,08 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 2,74 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 68,99 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 137,03 USD.
