|Profitables XLM-Investment?
|
16.12.2025 19:43:22
So viel Wert wäre mit einer Investition in Stellar von vor 1 Jahr verloren gegangen
Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0,4319 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 231,52 XLM im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 51,00 USD, da Stellar am 15.12.2025 0,2203 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -49,00 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von XLM wurde am 15.12.2025 erreicht und liegt bei 0,2203 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1755
|
0,0002
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
181,876
|
-0,5740
|
|
-0,31
|Britische Pfund
|
0,8757
|
-0,0030
|
|
-0,34
|Schweizer Franken
|
0,9345
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,1439
|
-0,0018
|
|
-0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: US-Börsen geben nach -- ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.