So viel Wert wäre mit einer Investition in Stellar von vor 1 Jahr verloren gegangen

Das wäre der Verlust bei einer frühen Stellar-Investition gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0,4319 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 231,52 XLM im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 51,00 USD, da Stellar am 15.12.2025 0,2203 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -49,00 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XLM wurde am 15.12.2025 erreicht und liegt bei 0,2203 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net