Solana kämpft um die 200 US Dollar Marke: Kommt es zum Durchbruch oder folgt nun doch noch der große Absturz?

Solana gehört zu den Kryptowährungen, die in den letzten Wochen mit stärkeren Kursschwankungen zu kämpfen hatten. Doch es zeichnet sich ein positiver Trend ab, der dazu führt, dass der Altcoin um die Marke von 200 US Dollar kämpft. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob jetzt der Durchbruch folgt oder ob es doch zu einem erneuten Absturz des Altcoins kommt. Während Solana um die 200 US Dollar Marke kämpft, peilt Bitcoin Hyper 26 Millionen US Dollar an.

Solana kämpft um 200 US Dollar: Die Details im Überblick

Blickt man auf das Chart des SOL-Token , dann ist deutlich zu erkennen, dass der Altcoin in einem leichten Aufwärtstrend steckt, nachdem es in den Vorwochen zu teils starken Kursverlusten gekommen ist. Zeitweise sah es danach, dass es zu einem Rückfall auf 150 US Dollar kommen könnte. Blickt man in diesem Zusammenhang auf die Entwicklung der vergangenen Woche, dann steht ein Plus im Kurs von rund 6 Prozent zu Buche. Direkt daran schließt sich eine negative Entwicklung von 7 Prozent innerhalb eines Monats an. Die Marktkapitalisierung liegt zudem bei 107 Milliarden US Dollar, was Platz 6 aller Kryptowährungen gemessen an der Marktkapitalisierung darstellt.

Mit solch einer Entwicklung steht Solana in den vergangenen Tagen und Wochen keineswegs alleine da, denn auch zahlreiche andere Altcoins und auch kleinere Kryptowährungen haben eine ähnlich erhebliche Entwicklung vollzogen. Ein Beispiel dafür ist der Bitcoin, der drohte, unter einen Preis von 100.000 US Dollar zu fallen. Mittlerweile steht der Bitcoin wieder bei rund 111.000 US-Dollar. Ethereum kämpft zudem im aktuellen Moment rund und die Marke von 4.000 US Dollar. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass kürzlich noch ein Durchbruch von 3500 US Dollar bei Ethereum zur Debatte stand. Eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen könnte an dieser Stelle nahtlos angefügt werden.

Die Gründe für die aktuelle Entwicklung von Solana im Überblick

Erst vor wenigen Wochen hat der US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass gegenüber der Volksrepublik China Strafzölle in Höhe von 100 Prozent aufzuerlegen sind. Diese Aussage sorgte dafür, dass binnen kürzester Zeit zahlreiches Kapital aus den Finanzmärkten und damit auch aus dem Kryptomarkt und damit auch Solana abgezogen wurden. Bereits mehrfach in den vergangenen Monaten hat das Thema Strafzölle für starke Verluste gesorgt. Was auf der einen Seite große Panik auslöste, sorgte auf der anderen Seite dafür, dass die vergünstigten Einstiegschancen genutzt wurden, um neu in Solana zu investieren, bzw. den bestehenden Bestand aufzustocken.

Jetzt in Solana investieren oder Finger weg?

Blickt man auf die vergangenen Tage, dann ist ein zunehmender Kaufdruck deutlich zu verspüren. Die Chancen stehen demnach bestens, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird und es zu einem nachhaltigen Durchbruch von 200 US Dollar kommen wird. Für ein deutliches langfristiges Wachstum sorgt allerdings eine ganz andere Thematik. Das Stichwort lautet an dieser Stelle: Solana-Spot-ETF. Einige Experten und Analysten gehen stark davon aus, dass es noch in diesem Jahr zu einer Genehmigung kommen wird. Kommt es zur Auflage, dann könnte schnell ein Preis von 300 US Dollar und mehr zur Realität werden.

Bitcoin Hyper knackt 25 Milliarden US-Dollar!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,2 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

