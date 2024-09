Solana Kurs Prognose: Hält die Marke von 130 US-Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt erlebte in den letzten Monaten eine sehr dynamische Marktphase, die von hohen Gewinnen und Verlusten geprägt ist. Verantwortlich dafür sind unter anderem politische Geschehnisse, die Entwicklung der Wirtschaft sowie regulatorische Ereignisse. Auch der Altcoin Solana ist davon nicht ausgenommen und pendelt derzeit rund um die Kursmarke von 130 US-Dollar. Doch kann das wichtige Supportlevel halten oder wird Solana in den kommenden Wochen weitere Verluste hinnehmen müssen?

Solana auf sieben Tage mit leichten Kursgewinnen

Innerhalb der letzten sieben Tage konnte Solana seinen Wert trotz zwischenzeitlicher Verluste halten und notiert mit rund 0,6 Prozent sogar leicht im positiven Bereich. Trotz der leichten Kursgewinne in den letzten sieben Tagen liegt der Coin mit 10,6 Prozent auf der Basis von einem Monat im Verlust. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei 60,8 Milliarden US-Dollar, was den fünften Platz aller Kryptowährungen bedeutet, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Solana innerhalb der letzten 12 Monate einen Anstieg im Wert von 645 Prozent erfahren hat, womit die wenigsten Anleger gerechnet haben. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die technischen Indikatoren zu werfen.

Die technischen Indikatoren von Solana im Fokus

Blickt man auf den Relative Strength Index, der dafür genutzt wird, um festzustellen, ob ein Markt als über- oder unterkauft gilt, zeichnet sich eine leicht unterkaufte Marktlage ab. Auf mehreren Zeiteinheiten liegt der Index unterhalb der Mittellinie von 50, was zugleich das deutliche Aufwärtspotenzial aufzeigt, welches sich hinter Solana verbirgt. Auch die Bollinger Bänder zählen zu den beliebtesten Indikatoren am Markt, welche bei Solana einen kürzlichen Abprall auf mehreren Zeiteinheiten aufzeigen. Das jeweilige obere Band ist allerdings noch weit entfernt, was dafür spricht, dass die Marke von 130 US-Dollar in den kommenden Stunden und Tagen hält. Das Volumen liegt in diesem Zusammenhang auf einem relativ geringen Niveau und bietet damit ebenfalls ein deutliches Wachstumspotenzial, welches in den kommenden Tagen und Wochen ausgeschöpft werden könnte.

Jetzt in Solana investieren oder doch lieber Finger weg?

Die weitere Entwicklung von Solana hängt stark von der Entwicklung des Gesamtmarktes ab, welche in den kommenden Tagen im Zeichen der Zinsentscheide in Europa und den USA steht. Nach der Meinung von vielen Experten sind jeweils von der EZB und der Fed weitere Zinssenkungen wahrscheinlich. Für Solana könnte neben der Entwicklung der Leitzinsen ebenso die Auflage eines möglichen Spot-ETFs von großer Bedeutung sein. Brasilien hat es bereits vorgemacht und einen Sola-Spot-ETF genehmigt.

Die SEC ist zwar noch weiter von einer finalen Entscheidung entfernt, doch wenn sie fällt, kann sie die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen. Die entscheidenden Fristen laufen hierzu im kommenden Frühjahr aus. Auch der Wahlkampf in den USA bzw. dessen Ausgang kann maßgeblich die Entwicklung von Solana lenken, die kommenden Wochen werden hierzu Klarheit bringen. Dabei gilt es anzufügen, dass Kamala Harris sich noch nicht klar zu Kryptowährungen positioniert hat. Vom Beginn seines neuen Bullruns kann daher aus unserer Sicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesprochen werden.

PEPE Unchained erreicht 12,8 Millionen US-Dollar

Während Solana in den letzten Tagen sein Kursniveau halten konnte, startete der Presale rund um PEPE Unchained ($PEPU) durch. Innerhalb von wenigen Wochen hat der Vorverkauf die Marke von 12,8 Millionen US-Dollar erreicht und befindet sich damit in einer fortgeschrittenen Projektphase. Doch was hat dazu geführt, dass innerhalb von nur wenigen Wochen eine solch stolze Summe an Investmentgeldern eingeworben werden konnte?

In erster Linie ist es die Meme-Figur, welchen den meisten bekannt ist und in den letzten Monaten eine breite Community hinter sich versammeln konnte. Die Rede ist an dieser Stelle von PEPE, der kleine grüne und verrückte Frosch. Neben dem Meme-Coin $PEPU hat sich das Projektteam zum Ziel gesetzt, ein eigenes Krypto-Ökosystem aufzubauen, welches als technische Grundlage die Blockchain von Layer-2 nutzt. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass der Meme-Coin bis zum ersten Listing an einer dezentralen Kryptobörse in nur wenigen Schritten über die Projektwebsite erworben werden kann.

