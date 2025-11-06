Solana Kurs Prognose: Kommt es jetzt zum ganz großen Bruch nach unten?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana steht derzeit stark unter Druck und droht, noch weiter in die Tiefe zu rutschen. Entsprechend groß ist die Panik bei Investoren und Anlegern, denn die Befürchtung ist groß, dass es in den kommenden Tagen nochmals deutlich abwärts gehen könnte. Doch ist die Panik berechtigt und kommt es wirklich zum großen Sturz nach unten? Wir haben den Markt rund um Solana genauestens analysiert und die passenden Antworten in diesem Beitrag parat.

Solana mit deutlichen Verlusten: Die Details im Überblick

Blickt man auf die vergangenen Wochen, dann ist deutlich zu erkennen, dass es für Solana immer weiter abwärts geht. In den vergangenen sieben Tagen rückblickend betrachtet liegt der Kursverlust bei mehr als 13 Prozent. Direkt daran knüpft ein Verlust von fast 30 Prozent an, was das Ausmaß der prikären Lage nochmals verdeutlicht. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang noch bei 85 Milliarden US-Dollar, was derzeit Platz 6 aller Kryptowährungen bedeutet, gemessen anhand der jeweiligen Marktkapitalisierung. Doch Solana ist nicht die einzige Kryptowährung, die in den letzten Wochen Verluste zu verbuchen hatte.

Ein Beispiel dafür ist Ethereum, mit einem Verlust von mehr als 26 Prozent in den abgelaufenen vier Wochen, womit der Altcoin nur knapp hinter Ethereum liegt, in Sachen Verluste. Der XRP-Token fügt sich an dieser Stelle unmittelbar mit mehr als 23 Prozent Verlust innerhalb von einem Monat an. Der BNB-Token steht zudem bei rund 28 Prozent, legt allerdings auch zunehmend in Sachen Verluste zu. Doch woran liegt es, dass Solana derartige Verluste zu verbuchen hat?

Die Gründe für die Verluste bei Solana im Überblick

Blickt man auf die Gründe für die Verluste bei Solana, dann stehen Großinvestoren im Fokus, die reihenweise Kapital aus Solana ziehen und in Stablecoins zwischenparken. Die Unsicherheiten überwiegen derzeit, ein Kernpunkt dabei ist die Aussicht auf weitere Zinssenkungen in den USA, welche mehr als trüb einzustufen sind. Die zuletzt durchgeführte Zinssenkung, die zweite innerhalb von nur kurzer Zeit, könnte damit für die kommenden Monate auch die letzte gewesen sein. Erfahrungsgemäß gehen niedrige Leitzinsen in den für Kryptowährungen beiden wichtigsten Volkswirtschaften USA und Europa mit steigenden Nachfragen und Kursen am Kryptomarkt einher. An dieser Stelle drängt sich unmittelbar die Frage auf, ob es sich zum aktuellen Zeitpunkt noch als lohnend darstellen könnte, in Solana zu investieren oder ob doch lieber die Finger von einem Investment gelassen werden sollte?

Jetzt in Solana investieren oder Finger weg?

Die große Frage an dieser Stelle ist, ob sich ein Investment zum aktuellen Zeitpunkt in Solana lohnt oder ob doch lieber die Finger von einem Investment gelassen werden sollten? Auch in den kommenden Tagen und Wochen kann es zu weiteren Verlusten bei Solana kommen, doch es bietet sich ebenso eine ausgezeichnete Gelegenheit, um in Solana neu zu investieren mit Rabatt. Langfristig ist gemäß der aktuellen Einschätzungen und Prognosen stark davon auszugehen, dass es für Solana mittelfristig weiter aufwärts gehen wird. Einige Prognosen reichen bis zu 500 US-Dollar in den kommenden Monaten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.