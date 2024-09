Solana Kurs Prognose: Solana bald bei 200 US-Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Tag war voller Überraschungen, wozu insbesondere die US-Zentralbank Fed beigetragen hat. Die Hoffnung ist an dieser Stelle groß, dass Solana in den kommenden Wochen und Monaten die Marke von 200 US-Dollar knacken könnte. Doch wie realistisch ist dieses Szenario? Wir haben die Situation am Markt genauestens untersucht und die entscheidenden Antworten parat.

Die Fed überrascht den Markt mit einer deutlichen Zinssenkung

Bereits vor wenigen Monaten hat die Europäische Zentralbank EZB die Zinswende eingeleitet und einen ersten Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten abwärts vollzogen. Nach einer kurzen Pause folgte in der letzten Woche ein zweiter Zinsschritt, ebenfalls in Höhe von 0,25 Prozentpunkten. Der Druck hatte im Vorfeld deutlich zugenommen, denn die Wirtschaft schwächelte zunehmend. Die US-Zentralbank blieb ihrem Kurs trotz ähnlicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten treu, bis zum heutigen Tag. Bereits durch die öffentliche Rede von Jerome Powell war klar, dass die Fed eine Zinswende auch in den USA einleiten wird. Die Experten rechneten in diesem Zusammenhang mit einer Zinserleichterung von 0,25 Basispunkten.

Die Zentralbank der USA überraschte allerdings deutlich, denn die Vertreter haben am Nachmittag des 18. September bekannt gegeben, die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte zu senken, womit sie künftig in einer Spanne zwischen 4,75 und 5 Prozent liegen. Damit nicht genug, denn in diesem Jahr könnten noch weitere Senkungen dazukommen, um die Wirtschaft in den USA in Schwung zu bringen. Auch im kommenden Jahr wird es aller Voraussicht nach zu weiteren Zinssenkungen kommen. Erfahrungsgemäß wirken sich geringe Zinsen positiv auf die Entwicklung am Kryptomarkt und damit auch auf Solana aus.

Solana pendelt rund um 130 US-Dollar – Bald bei 200 US-Dollar?

Nachdem der Altcoin Solana in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren hat, ging es in den letzten Tagen wieder deutlich bergauf. Auf der Basis von einer Woche steht Solana mit 1,7 Prozent nur noch knapp im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei etwas mehr als 60 Milliarden US-Dollar. Doch gleichzeitig ist die Chance hoch, dass Solana in der kommenden Zeit nahe an die Marke von 200 US-Dollar heranrücken könnte und sie möglicherweise auch durchbricht. Doch was sind die möglichen Gründe dafür?

Einer der Hauptgründe ist zweifelsfrei die Zinspolitik der Zentralbanken, die mit weiteren Zinssenkungen dem Altcoin Solana deutlich Rückenwind verleihen könnte. Darüber hinaus ist ein Solana-ETF noch lange nicht abgeschrieben, denn eine Ablehnung der bisher eingereichten Anträge auf Zulassung hat durch die SEC nicht stattgefunden. Dabei mischt BlackRock wieder einmal vorne mit, gefolgt von Van Eck und weiteren großen Vermögensverwaltern. Dabei gilt es anzufügen, dass erst vor wenigen Wochen ein solcher Solana-Spot-ETF in Brasilien zugelassen wurde und die Hoffnung auf eine Zulassung weiter antreibt. Tritt das Szenario ein, dann ist ein Kurs von 200 US-Dollar als realistisch einzustufen.

Mit 13,7 Millionen US-Dollar, die in den letzten Wochen eingeworben werden konnten, steht der Presale kurz vor seinem Abschluss. Im Mittelpunkt des Projektes steht ebenso ein Meme-Coin, doch nicht irgendwer, sondern PEPE, der in den letzten Monaten ebenso eine breite und treue Community hinter sich vereinen konnte. Bei einem klassischen Meme-Coin bleibt es bei PEPE Unchained allerdings nicht, denn es steht ebenso der Aufbau eines eigenen Krypto-Ökosystems im Mittelpunkt, welches sich derzeit im Aufbau befindet.

Der Launch des Ökosystems ist mit dem Start an den Kryptobörsen geplant, der mit jedem eingeworbenen US-Dollar ein Stück näher rückt. In einem ersten Schritt ist zunächst die Listung an einer dezentralen Kryptobörse geplant, bevor mehrere zentrale Kryptobörsen folgen sollen. Doch bis es soweit ist, kann der $PEPU-Token auf der Projektwebsite von PEPE Unchained erworben werden, aktuell zu einem Preis von nur 0,0098 US-Dollar. Doch bei dem Preis wird es nicht bleiben, denn in etwas mehr als einem Tag wird sich der Meme-Coin ein weiteres Mal verteuern. Dabei gilt es anzufügen, dass die $PEPU-Tokens nach Kauf in ein Staking-Programm angelegt werden, was in den nächsten zwei Jahren für zusätzliche Renditen sorgen wird.

