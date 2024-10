Solana legt 16,2 Prozent in vier Wochen zu – Kommt jetzt der Ausbruch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Wochen hat Solana eine deutliche Erholung vollzogen, die die meisten Krypto-Akteure nicht erwartet haben. Ein Ende der Erholung ist derzeit nicht nicht ersichtlich, doch reicht sie, damit Solana auch in den kommenden Wochen deutlich und vor allen nachhaltig ansteigen kann? Wir haben die aktuelle Situation am Kryptomarkt rund um Solana untersucht und die entscheidenden Antworten parat.

Solana mit deutlichen Kursgewinnen

In den letzten vier Wochen hat der Altcoin Solana rund 16,2 Prozent an Wert zugelegt und damit mehr als viele andere Kryptowährungen. Der größte Konkurrent von Solana, Ethereum, hat im gleichen Zeitraum einen Zugewinne von 9,7 Prozent erzielen können. Der Bitcoin liegt im gleichen Zeitraum bei 12 Prozent. In diesem Zusammenhang stieg die Marktkapitalisierung auf rund 72,8 Milliarden US-Dollar, was Platz fünf aller Kryptowährungen am Kryptomarkt bedeutet. Doch was führt derzeit zu dem deutlichen Anstieg von Solana und was wird in den kommenden Wochen wichtig?

In den letzten Wochen spielt der US-Wahlkampf eine sehr entscheidende Rolle im Geschehen rund um die Zukunft des Kryptomarktes. Während sich Donald Trump in den letzten Monaten sukzessive als Krypto-Befürworter platziert hat, blieb Kamala Harris eine lange Zeit bedeckt. Doch in den letzten Wochen brach sie ihr Schweigen und möchte sich in der Zukunft für Kryptowährungen einsetzen. Erst vor wenigen Tagen verkündete sie, dass sie sich insbesondere für “farbige Menschen” einsetzen möchte. Konkret möchte sie in diesem Zusammenhang sicherstellen, dass in der Zukunft von Kryptowährungen profitiert werden kann. Die derzeitige konserative Krypto-Politik scheint damit bald der Vergangenheit anzuhören.

Doch das ist noch nicht alles, denn bei Solana spielen insbesondere Meme-Coins eine entscheidende Rolle, die auf der Blockchain von Solana basieren. In den letzten Monaten gab es direkt mehrere Beispiele, die von Bonk und Dogwifhat (WIF), über Popcat (POPCAT), bis hin zu Cat in a Dogs World (MEW) reichen. Mit der Beliebtheit der Solana-Meme-Coins zog auch gleichzeitig der Kurs von Solana in den letzten Monaten überproportional an. Auf der Basis von einem Jahr liegen die Kursgewinne mittlerweile bei knapp unter 600 Prozent. Aber wie könnte es jetzt weitergehen, kommt es jetzt zum Ausbruch?

Kommt es jetzt zum Solana-Ausbruch?

In den kommenden Wochen und Monaten wird neben dem US-Wahlkampf und dem Erfolg von Solana-Meme-Coins insbesondere die Zinspolitik der Zentralbanken sehr entscheidend. Kommt es zu weiteren Zinssenkungen in den USA und Europa, dann könnte dies dem Altcoin Solana deutlich Rückenwind verleihen. Darüber hinaus ist ein Solana-ETF noch lange nicht abgeschrieben, denn trotz erster Ablehnungen halten die Vermögensverwalter daran fest. Dabei mischt BlackRock wieder einmal vorne mit, gefolgt von Van Eck und weiteren großen Vermögensverwaltern. Tritt das Szenario ein, dann ist ein Kurs von 200 US-Dollar als realistisch einzustufen.

Crypto All Stars knackt 2,3 Millionen US-Dollar

Während die Zeichen bei Solana auf Erholung gestimmt sind, knackt der junge Presale namens Crypto All Stars die Marke von 2,3 Millionen US-Dollar. Doch was führt dazu, dass das Interesse an dem Krypto-Projekt derart hoch ist? Im Zentrum des Projektes steht die Staking-Plattform MemeVault, welche das Staking erheblich vereinfacht und optimiert. Konkret werden die Nutzer die Möglichkeit erhalten, mehrere der führenden Meme-Cons auf nur einer Plattform staken zu können. Damit verbunden ist die Möglichkeit, ein passives Einkommen aufzubauen.

Bei der Entwicklung der Plattform wurde besonders darauf geachtet, dass diese offen für Veränderungen gehalten wird. In der Zukunft können demnach flexible neue Meme-Coins zum Staking hinzugefügt werden, denn der Meme-Markt gilt als sehr schnelllebig. Doch das ist noch nicht alles, denn das Projekt hat ebenso einen Native-Token auf den Weg gebracht, der zukünftig als $STARS-Token gelistet wird. Einerseits kann der neue Token im Presale erworben sowie mittels des Stakings verdient werden. Für noch mehr Attraktivität sorgen verschiedene Wettbewerbe, von denen der erste bereits namens „Last Meme Standing” erst frisch gestartet ist. Doch es ist Schnelligkeit geboten, denn der Preis für einen Token wird bereits in wenigen Stunden ansteigen.

