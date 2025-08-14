Investment im Fokus 14.08.2025 19:43:13

Solana: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Solana gewesen.

Solana wurde am 13.08.2024 bei 146,79 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SOL investiert, befänden sich nun 0,6812 Solana in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,47 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.08.2025 auf 201,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,47 Prozent erhöht.

Am 08.04.2025 fiel SOL auf ein 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Am 18.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen uneins -- ATX beendet Handel deutlich im Plus -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt konnten am Donnerstag zulegen. Die US-Indizes zeigen sich mit gemischter Tendenz. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

