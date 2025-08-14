|Investment im Fokus
Solana: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Solana wurde am 13.08.2024 bei 146,79 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SOL investiert, befänden sich nun 0,6812 Solana in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,47 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.08.2025 auf 201,79 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,47 Prozent erhöht.
Am 08.04.2025 fiel SOL auf ein 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Am 18.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.
