Solana: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Solana: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Solana hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Solana 32,48 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 30,78 Solana im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 6 805,56 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 221,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 580,56 Prozent erhöht.

Bei 105,50 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 262,13 USD.

