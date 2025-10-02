|Lukrative SOL-Investition?
|
02.10.2025 19:43:13
Solana: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Gestern vor 3 Jahren kostete ein Solana 32,48 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 30,78 Solana im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 6 805,56 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 221,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 580,56 Prozent erhöht.
Bei 105,50 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.01.2025 erreicht und liegt bei 262,13 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1716
|
-0,0017
|
|
-0,15
|Japanischer Yen
|
172,43
|
-0,1000
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,8718
|
0,0011
|
|
0,13
|Schweizer Franken
|
0,9354
|
0,0005
|
|
0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1184
|
-0,0116
|
|
-0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leicht im Plus -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Donnerstag verhalten in Kauflaune. In Deutschland waren kräftige Gewinne zu sehen. Der Dow zeigt sich verhalten. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.