Solana: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Solana notierte gestern vor 5 Jahren bei 1,433 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in SOL investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6 977,54 Solana. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 194,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 355 905,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13 459,05 Prozent vermehrt.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.01.2025 bei 262,13 USD.
Redaktion finanzen.net
