Solana: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Investoren, die vor Jahren in Solana investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Solana kostete gestern vor 5 Jahren 2,083 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in SOL investierten, hätten nun 4 801,51 Solana im Portfolio. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (136,44 USD), wäre die Investition nun 655 114,45 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 6 451,14 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 105,50 USD. Am 18.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net

