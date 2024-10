Stabiler Arbeitsmarkt in den USA: Bullrun unausweichlich?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Freitag war es wieder einmal soweit, denn die aktuellen Daten zum Arbeitsmarkt in den USA wurden bekanntgegeben. Wie bereits im Vorfeld erwartet wurde, fielen die Daten positiv aus, was sich auch direkt in den Kursentwicklungen am Kryptomarkt zeigte. Doch wie könnte es jetzt weitergehen? Ist der nächste Bullrun nun unausweichlich?

Jetzt den Presale von PEPE Unchained entdecken

Robuste Arbeitsmarktdaten in den USA und deutliche Kursgewinne am Kryptomarkt am Freitag

Am vergangenen Freitag wurde das bereits im Vorfeld erwartete bestätigt, der Arbeitsmarkt in den USA ist robust. Im Verlauf des letzten Monats wurden insgesamt 254.000 neue Stellen geschaffen, was die Erwartungen sogar von einigen Analysten übertroffen hat. Die Arbeitslosenquote hat sich damit auf der anderen Seite um 0,1 Prozentpunkte verringert und beläuft sich damit auf 4,1 Prozent. Auch für die kommenden Monate ist ein ähnlicher Trend zu erwarten. Der Optimismus spiegelte sich ebenso am Finanzmarkt wider, denn eine Vielzahl an Wertpapieren legte deutlich im Kurs zu. Der Kryptomarkt fügt sich dem nahtlos an.

Aufgrund der positiven Nachrichten aus den USA zogen gleichermaßen eine Vielzahl an Kryptowährungen im Wert an. Ein Beispiel dafür ist Solana, denn der Altcoin legte um 4,62 Prozent im Wert zu. Für Ethereum ging es zwar nicht so stark wie bei Solana bergauf, dennoch konnte am Tagesende ein Zugewinn von 2,76 Prozent verzeichnet werden. An dieser Stelle gilt es jedoch anzufügen, dass die Kursgewinne vom Freitag am Samstag nahezu vollständig egalisiert wurden, durch Kursverluste. Aber wie sind die positiven Arbeitsmarktdaten nun einzuordnen, in Bezug zur weiteren Entwicklung des Kryptomarktes?

Entdecke die Layer 2 Blockchain von PEPE Unchaiend

Positive Arbeitsmarktdaten – Was kommt jetzt?

Der Arbeitsmarkt in den USA gilt als robust, was allerdings noch wichtiger ist, ist die Inflationsrate. In den USA lag die Inflationsrate im August zuletzt bei 2,5 Prozent und damit nicht mehr weit vom Ziel von 2 Prozent entfernt. Bereits im September könnte die Inflationsrate deutlich in der Nähe der Zielmarke gelegen haben, eine Veröffentlichung folgt zeitnah. Ein ähnliches Szenario spielt sich aktuell in Europa ab. In den letzten Monaten ist die Inflationsrate deutlich gesunken und lag zuletzt bei 2,4 Prozent im August. In Deutschland erreichte die Inflationsrate sogar 1,6 Prozent im September, nachdem sie bereits im August bei 1,9 Prozent gelegen hatte. Eine weitere Senkung der Leitzinsen ist damit mehr als wahrscheinlich, sowohl in den USA als auch in Europa.

In den USA hatte Powell bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass die Fed eine Zinswende vollziehen wird. Nach einem ersten Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten stehen die Signale auf weitere Senkungen im Jahresverlauf und im kommenden Jahr. Daran knüpft unmittelbar die EZB an, mit bereits zwei Zinsschritten in diesem Jahr von jeweils 0,25 Prozent. Auch in den kommenden Monaten werden weitere Senkungen des Leitzinses erwartet, die sich positiv auf die weitere Entwicklung am Kryptomarkt auswirken können. Die Historie hat genau dieses Szenario bereits mehrfach gezeigt.

17,6 Millionen US-Dollar fließen in PEPE Unchained

Während der Kryptomarkt von deutlichen Auf- und Abwärtsbewegungen geprägt ist, hat der noch im Presale befindliche Meme-Projekt namens PEPE-Unchained die Marke von 17,6 Millionen US-Dollar erfolgt geknackt. Damit ist der Presale allerdings noch nicht abgeschlossen, sprich es bleibt die Chance offen, den Meme-Coin $PEPU im Vorverkauf zu erwerben, bis die erste Leistung an einer dezentralen Kryptobörse erfolgt. Bis dahin wird der Preis allerdings noch mehrmals in regelmäßigen Abständen ansteigen. Doch woran liegt es eigentlich, dass der Coin derart beliebt bei seiner Community ist?

Ein Grund dafür ist augenscheinlich die Meme-Figur PEPE, die in den letzten Monaten eine breite Community hinter sich aufbauen konnte. Neben der Meme-Figur PEPE ist es der Mehrwert, der sich hinter dem Projekt verbirgt. Das Projektteam hat geplant, ein eigenes Krypto-Ökosystem ins Leben zu rufen, welches sich aktuell in der Entwicklung befindet. Der Launch ist im gleichen Zuge mit dem Listing an der Kryptobörse angedacht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Coins in ein Staking-Programm zu investieren, um diese sukzessive zu vermehren.

Hier geht’s zur Website von Pepe Unchained

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.