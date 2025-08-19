|XLM-Investition im Fokus
Stellar: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Stellar notierte am 18.08.2022 bei 0,1160 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8 622,59 XLM im Portfolio. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,4144 USD), wäre die Investition nun 3 573,49 USD wert. Das entspricht einem Plus von 257,35 Prozent.
Bei 0,088119 USD erreichte die Kryptowährung am 06.09.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Stellar am 01.12.2024 bei 0,5647 USD.
