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22.04.2026 23:11:00
Strategy (MSTR) Is Essentially a Leveraged Bitcoin ETF -- Is That a Good Thing?
In August 2020, Strategy (NASDAQ: MSTR) made headlines by buying $250 million worth of Bitcoin to hold on its balance sheet. Since that move, shares have climbed 1,170% (as of April 20), outperforming the digital asset and absolutely crushing the S&P 500 index, despite Strategy trading 64% off its peak.Strategy is now the world's leading Bitcoin treasury company and essentially a leveraged Bitcoin exchange-traded fund, taking on debt and selling stock to finance more Bitcoin buys. Is that a good thing? For long-term Bitcoin bulls with high risk tolerance, yes. For most investors, probably not.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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