24.03.2026 00:32:08

Strategy seeks US$42 billion to accelerate Bitcoin buying

The company now holds more than 762,000 Bitcoin, valued at roughly US$54 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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