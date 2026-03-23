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24.03.2026 00:32:08
Strategy seeks US$42 billion to accelerate Bitcoin buying
The company now holds more than 762,000 Bitcoin, valued at roughly US$54 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1605
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|Japanischer Yen
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-0,05
|Schweizer Franken
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0,9126
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|Hongkong-Dollar
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