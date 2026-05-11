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11.05.2026 20:14:00
Strategy’s Michael Saylor raps about how he gets shareholders to pay for bitcoin buys
Strategy has sold more common stock to buy bitcoin, and Executive Chair Michael Saylor has posted a video on X in which he raps about using the “equity ATM” in an effort to hurt those who bet against the company and bitcoin.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Devisenkurse
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