11.05.2026 20:14:00

Strategy’s Michael Saylor raps about how he gets shareholders to pay for bitcoin buys

Strategy has sold more common stock to buy bitcoin, and Executive Chair Michael Saylor has posted a video on X in which he raps about using the “equity ATM” in an effort to hurt those who bet against the company and bitcoin.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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