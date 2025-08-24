Lohnende Sui-Investition? 24.08.2025 11:03:14

Sui: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sui-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr kostete ein Sui 1,013 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 987,15 Sui. Die gehaltenen Coins wären gestern 3 686,53 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 3,735 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 268,65 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.09.2024 bei 0,7637 USD. Bei 5,296 USD erreichte der Coin am 04.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

