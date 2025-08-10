|Entwicklung im Blick
Sui: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 0,9207 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 10 860,96 Sui in seinem Portfolio. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 3,905 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 406,84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 324,07 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von SUI wurde am 01.09.2024 erreicht und liegt bei 0,7637 USD. Am 04.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.
Redaktion finanzen.net
