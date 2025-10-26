|SUI-Investment im Blick
|
26.10.2025 11:03:16
Sui: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
Am 25.10.2024 lag der Kurs von Sui bei 1,725 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 579,61 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 25.10.2025 1 468,37 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 2,533 USD lag. Damit wäre die Investition um 46,84 Prozent gestiegen.
Bei 1,750 USD erreichte SUI am 27.10.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 04.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.
Redaktion finanzen.net
