Sui: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Sui gebracht.

Am 25.10.2024 lag der Kurs von Sui bei 1,725 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 579,61 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 25.10.2025 1 468,37 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 2,533 USD lag. Damit wäre die Investition um 46,84 Prozent gestiegen.

Bei 1,750 USD erreichte SUI am 27.10.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 04.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net