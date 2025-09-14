Frühe Anlage 14.09.2025 11:03:14

Sui: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Sui-Engagement verdienen können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 1,029 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 972,22 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 13.09.2025 3 711,18 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 3,817 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 271,12 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief von SUI wurde am 16.09.2024 erreicht und liegt bei 1,045 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

