Sui: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 1,029 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 972,22 Sui. Die gehaltenen Coins wären am 13.09.2025 3 711,18 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 3,817 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 271,12 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief von SUI wurde am 16.09.2024 erreicht und liegt bei 1,045 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net