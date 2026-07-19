Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 3,788 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 2 639,86 Sui in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 18.07.2026 auf 0,7421 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 959,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,41 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 28.06.2026 bei 0,6807 USD. Am 27.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net