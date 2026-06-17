Tether: Hätte sich eine Anlage von vor 3 Jahren gerechnet?

Investoren, die vor Jahren in Tether investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 16.06.2023 lag der Kurs von Tether bei 0,9993 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in USDT investierten, hätten nun 1 000,69 Tether im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 16.06.2026 999,65 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9990 USD lag. Damit beträgt die Performance des Investments -0,03 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net