|Langfristiges Investment
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29.04.2026 19:43:13
Tether: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr rentiert?
Vor 1 Jahr notierte Tether bei 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,98 Tether. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9998 USD), wäre das Investment nun 99,96 USD wert. Damit wäre die Investition 0,04 Prozent weniger wert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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