Tether: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 1 Jahr rentiert?

Anleger, die vor Jahren in Tether investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Tether kostete gestern vor 1 Jahr 1,000 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in USDT investierten, hätten nun 99,99 Tether im Portfolio. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9991 USD), wäre die Investition nun 99,91 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net