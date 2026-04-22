|Performance der Investition
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22.04.2026 19:43:14
Tether: So viel wäre eine Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Gestern vor 5 Jahren wurde Tether bei 1,000 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDT investiert, befänden sich nun 9 998,49 Tether in seinem Depot. Die gehaltenen Tether wären am 21.04.2026 bei einem USDT-USD-Kurs von 1,000 USD 9 999,42 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 0,01 Prozent weniger wert.
Am 04.02.2026 fiel USDT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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