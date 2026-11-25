|Hochrechnung
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25.11.2026 19:43:13
Tether: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Tether 0,9997 USD. Bei einer Investition von 100 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,03 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 24.11.2026 99,89 USD wert gewesen, da der USDT-USD-Kurs bei 0,9986 USD lag. Das entspricht einem Schwund von 0,11 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tether am 20.11.2026 bei 0,9977 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.12.2025 bei 1,000 USD.
Redaktion Finanzen.net
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