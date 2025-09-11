Tezos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Tezos verlieren können.

Tezos notierte am 10.09.2022 bei 1,664 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZ investiert, befänden sich nun 6 010,01 Tezos in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 438,31 USD, da sich der Wert von Tezos am 10.09.2025 auf 0,7385 USD belief. Damit wäre die Investition um 55,62 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XTZ am 16.04.2025 bei 0,4914 USD. Am 07.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,795 USD.

Redaktion finanzen.net