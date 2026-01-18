|
18.01.2026 17:29:02
The Crypto ETF Showdown: BITQ's Diversification vs. IBIT's Bitcoin Bet
The iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ:IBIT) tracks Bitcoin itself with a lower expense ratio and much larger assets under management, while the Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (NYSEMKT:BITQ) offers exposure to crypto-related equities, higher volatility, and a more diversified portfolio of 33 holdings.Both IBIT and BITQ target investors interested in the crypto economy, but their approaches are fundamentally different. IBIT provides direct Bitcoin price exposure, while BITQ invests in companies that operate in the crypto sector, such as exchanges and mining firms. This comparison highlights key differences in cost, performance, risk, and portfolio makeup to help clarify which may align better with specific investor goals.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1596
|
-0,0013
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
183,4035
|
-0,7465
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0519
|
-0,0001
|
|
0,00
