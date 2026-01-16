|
16.01.2026 19:00:00
The Next Blockchain Stock That Could Make You Rich
Once purely a Bitcoin mining company, Cipher Mining (NASDAQ: CIFR) announced a pivot to high-performance computing (HPC) in late 2024. It's still reliant on mining operations for now. Over the first three quarters of 2025, it earned $164.2 million, all from Bitcoin mining.Even though the HPC infrastructure initiative isn't reflected in Cipher's financials yet, early indications suggest that it could unlock significant new revenue streams.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1596
|
-0,0013
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
183,4035
|
-0,7465
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0519
|
-0,0001
|
|
0,00
